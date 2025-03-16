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07:17, 16 марта 2025Бывший СССР

Стало известно о неоднократных освобождениях убитого в Одессе украинского неонациста

Украинские суды пять раз освобождали от ответственности убитого в Одессе Ганула
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Украинские суды минимум пять раз освобождали от ответственности убитого в Одессе украинского неонациста Демьяна Ганула. Об этом со ссылкой на данные из судебных реестров Украины сообщает РИА Новости.

Утверждается, что суды в Одессе два раза прекращали преследование Ганула за хулиганство — в апреле 2019 и в июне 2023 года. В январе 2019-го его не стали наказывать за нападение на полицейского.

В январе 2024 года Ганул совершил ДТП, наехав на велосипедиста, который в итоге получил травмы средней тяжести. Суд закрыл уголовное дело из-за «примирения сторон». В январе текущего года в отношении неонациста рассматривалось дело о вандализме, но и оно было закрыто в связи с «истечением срока давности».

Ганул был известен тем, что он участвовал в поджоге Дома профсоюза в Одессе. В июне 2024 года неонацист на камеру избил критиковавшего ВСУ одесского фитнес-тренера, а затем насильно отвез мужчину в военкомат.

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