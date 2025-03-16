Суд потребовал остановить депортацию мигрантов из США по закону XVIII века

Politico: Суд США потребовал прекратить высылку мигрантов по закону XVIII века

Суд округа Колумбия выступил с требованием прекратить высылать мигрантов из страны самолетами по закону XVIII века, пишет Politico со ссылкой на судью округа Колумбия Джеймса Боасберга.

В публикации отмечается, что президент США Дональд Трамп захотел вывозить мигрантов с территории США согласно закону 1798 года, по которому предусмотрена немедленная высылка иностранцев во время войны или вторжения.

«Любой самолет с этими людьми, который собирается взлететь или находится в воздухе, должен быть возвращен Соединенными Штатами, как бы это ни было сделано», — сказал судья.

Как пишет издание, незадолго до этого суд остановил депортацию пятерых венесуэльцев на основании закона XVIII века, которую запланировала администрация Дональда Трампа. Теперь же суд расширил действие этого решения на всех мигрантов, которых хотят выслать из страны в соответствии с этим законом. Временный запрет, выданный Боасбергом, действует 14 дней, до определения законности распоряжения Трампа.

На своей инаугурации Трамп пообещал немедленно прекратить проникновение нелегалов на территорию США и заняться высылкой миллионов мигрантов. Из-за шаткого положения на южной границе страны он уже объявил общенациональный режим чрезвычайной ситуации.

Ранее Трампа обвинили в стремлении превратить США в «курорт для белых». Испанская газета El Pais писала, что он создает для американского народа нового внутреннего врага, которого необходимо идентифицировать, пометить и выгнать с территории страны. Таким образом Трамп намерен превратить Штаты в «курорт для белых».