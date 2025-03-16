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15:04, 16 марта 2025Спорт

ЦСКА победил новичка РПЛ

ЦСКА победил «Акрон» со счетом 2:1 в матче РПЛ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Московский ЦСКА одержал победу над тольяттинским «Акроном» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Самара-Арена» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На 36-й минуте счет открыл полузащитник Кирилл Глебов. На 59-й минуте преимущество команды увеличил нападающий Сауль Гуарирапа, забивший дебютный мяч за команду. На 64-й минуте отставание «Акрона» сократил полузащитник Владимир Хубулов.

Таким образом, после 21 матча ЦСКА занимает шестое место с 38 очками. «Акрон» является новичком РПЛ и располагается на девятом месте, имея в активе 25 очков. Лидером является «Краснодар», набравший 43 очка.

В следующем матче ЦСКА примет махачкалинское «Динамо» 29 марта. «Акрон» двумя днями позже также дома сыграет с «Ростовом».

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