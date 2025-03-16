В Британии подняли вопрос об отправке истребителей Typhoon Украине

В парламенте Британии подняли вопрос об отправке истребителей Typhoon Украине

Великобритания не рассматривает возможность отправки истребителей типа Typhoon Украине, заявил замглавы британского Минобороны Люк Поллард. Таким образом он ответил на парламентский запрос члена Палаты общин парламента Великобритании Марка Франсуа. С сообщениями политиков ознакомилась «Лента.ру».

«Спросить государственного секретаря по вопросам обороны, как его ведомство оценивает потенциальные преимущества перепрофилирования самолетов "Тайфун" первого транша для развертывания на Украине», — говорилось в вопросе Франсуа от 6 марта.

В свое ответе Поллард подчеркнул, что британское Минобороны неоднократно оценивало преимущества и недостатки предоставления Украине самолетов Typhoon первого транша.

«В августе 2023 года Дания и Нидерланды объявили, что передадут Украине до 61 истребителя F-16, что значительно превышает количество Typhoon первого транша, находящихся на вооружении Королевских ВВС. В результате после подробных переговоров с украинским правительством Великобритания решила сосредоточиться на поддержке передачи европейских истребителей F-16 в дар Украине, обеспечив начальную летную подготовку и обучение английскому языку техников и пилотов, которые затем будут эксплуатировать F-16. 24 украинских пилота прошли интенсивную подготовку по освоению скоростных реактивных самолетов под руководством инструкторов Королевских военно-воздушных сил», — объяснил он.

В конце февраля газета The Times со ссылкой на источник в правительстве писала, что Британия может отправить на Украину свои истребители Typhoon для патрулирования воздушного пространства страны в рамках миротворческой миссии после завершения конфликта.

Журналисты утверждали, что Лондон может рассматривать использование истребителей как альтернативу отправке сухопутных войск на Украину. Решение, как предполагалось, должно было сократить сопутствующие расходы.