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16:25, 16 марта 2025Наука и техника

Украинцы накинулись на Ubisoft из-за языка в игре

Украинцы накинулись на Ubisoft из-за русского языка в игре
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Украинские пользователи накинулись на французского разработчика Ubisoft из-за того, что не смогли поменять язык в игре. Внимание на это обратил Telegram-канал «RT на русском».

Речь идет об игре Anno 2205, вышедшей в 2015 году. На Украине она запускается только на русском языке и не поддерживает переход на украинский или английский.

«При покупке в этом регионе будет доступен только русский язык». Вы что, *****, издеваетесь?» — пишут пользователи сети.

Ранее корпорация Microsoft перечислила преимущества перехода геймеров с Windows 10 на актуальную операционную систему. Самым главным преимуществом специалисты назвали режим Auto HDR, в котором игры будут выглядеть лучше на экране монитора.

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