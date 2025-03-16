В ДНР задержали участвовавшего в обстрелах Донбасса экс-военного ВСУ

В Курахово задержали экс-военного ВСУ, участвовавшего в обстрелах Донбасса

В Курахово Донецкой Народной Республики задержали бывшего украинского военнослужащего, который участвовал в обстрелах Донбасса. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что МВД России совместно с сотрудниками комендатуры установило личность жителя города Курахово, который по собственной инициативе заключил контракт с Вооруженными силами Украины (ВСУ). После он проходил службу в течение года на территории ДНР, где вел огонь по военнослужащим.

Для детального разбирательства и проверки на причастность к другим преступлениям задержанного передали профильным службам.

Ранее белорусские пограничники задержали в Верхнедвинском районе экстремиста с Украины, пытавшегося попасть на территорию республики из Латвии.