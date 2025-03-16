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21:48, 16 марта 2025Силовые структуры

В ДНР задержали участвовавшего в обстрелах Донбасса экс-военного ВСУ

В Курахово задержали экс-военного ВСУ, участвовавшего в обстрелах Донбасса
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Курахово Донецкой Народной Республики задержали бывшего украинского военнослужащего, который участвовал в обстрелах Донбасса. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что МВД России совместно с сотрудниками комендатуры установило личность жителя города Курахово, который по собственной инициативе заключил контракт с Вооруженными силами Украины (ВСУ). После он проходил службу в течение года на территории ДНР, где вел огонь по военнослужащим.

Для детального разбирательства и проверки на причастность к другим преступлениям задержанного передали профильным службам.

Ранее белорусские пограничники задержали в Верхнедвинском районе экстремиста с Украины, пытавшегося попасть на территорию республики из Латвии.

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