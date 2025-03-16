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18:16, 16 марта 2025Бывший СССР

В Киеве заявили о смирении с потерей части территорий

Independent: Киев смирился с потерей части территорий
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

На Украине смирились с тем, что часть потерянных территорий останется под контролем России. Об этом пишет The Independent со ссылкой на украинских чиновников.

По словам собеседников изданий, при этом Украина не готова уступать России дополнительные территории. «Неразумно требовать, чтобы, например, Запорожье или Херсон были полностью переданы», — сказали они. Украинские чиновники также добавили, что планируют возвращать утраченные территории дипломатическим путем.

Помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что урегулирование ситуации на Украине будет связано с отказом Киева от территорий для будущих гарантий безопасности.

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