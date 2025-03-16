В Кремле отреагировали на изменивших позицию по Украине лидеров ЕС

Песков: Европа показала флюгерообразное поведение, изменив позицию по Украине

Европа показала флюгерообразное поведение, изменив свою позицию по Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, чьи слова приводит журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Песков рассказал, что в старых европейских городах очень популярны флюгеры на крышах. Он предположил, что, видимо, с детства, когда люди видят эти флюгеры, наступает определенная мимикрия. «Поэтому флюгерообразное поведение, к сожалению, это неотъемлемая часть европейского политического истеблишмента», — сказал представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что в Европе попытаются выставить Россию виновной в срыве мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.