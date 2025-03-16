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12:25, 16 марта 2025Россия

В Кремле отреагировали на изменивших позицию по Украине лидеров ЕС

Песков: Европа показала флюгерообразное поведение, изменив позицию по Украине
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Европа показала флюгерообразное поведение, изменив свою позицию по Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, чьи слова приводит журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Песков рассказал, что в старых европейских городах очень популярны флюгеры на крышах. Он предположил, что, видимо, с детства, когда люди видят эти флюгеры, наступает определенная мимикрия. «Поэтому флюгерообразное поведение, к сожалению, это неотъемлемая часть европейского политического истеблишмента», — сказал представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что в Европе попытаются выставить Россию виновной в срыве мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

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