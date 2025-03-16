В российском селе погиб тракторист из-за атаки украинских военных

Губернатор Богомаз: Из-за атаки украинских военных в селе Воронок погиб человек

В результате атаки украинских военных в российском селе погиб человек. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Украинские террористы атаковали с помощью дронов-камикадзе село Воронок Стародубского муниципального округа», — написал он. По данным Богомаза, целенаправленный удар был нанесен по сельхозтехнике, работающей в полях.

Губернатор региона принес соболезнования близким погибшего тракториста и подчеркнул, что семье будет оказана поддержка и материальная помощь. «На месте работают оперативные службы», — заключил он.

15 марта над территорией России за ночь сбили более сотни беспилотников. В Минобороны России отметили, что всего было уничтожено 126 летательных аппаратов.