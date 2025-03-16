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16:41, 16 марта 2025Россия

В Румынии написали письмо Путину о давлении НАТО и ЕС на Румынию

Шошоакэ написала письмо Путину о давлении НАТО и Евросоюза на Румынию
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Andreea Campeanu / Reuters

Лидер оппозиционной партии S.O.S Romania Диана Шошоакэ направила письмо президенту России Владимиру Путину и заявила о давлении НАТО и Евросоюза (ЕС). Об этом сообщает РИА Новости.

Она призвала Путина не принимать во внимание враждебные жесты, совершаемые нелегитимным руководством Румынии под эгидой НАТО и ЕС.

Она рассказала, что ее дважды незаконно отстранили от участия в выборах в Румынии. Также она выразила обеспокоенность тем, что ЕС и НАТО навязывают Румынии участие в конфликте.

«Мы будем бороться за суверенитет, мир и нормализацию отношений с Россией, несмотря на давление Евросоюза», — заключила Шошоакэ.

Ранее кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску обвинил Киев в разжигании конфликта. По его словам, действия украинских властей лишь разжигают конфликт, в результате чего граждане массово покидают страну.

Вот это да!
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