В Румынии написали письмо Путину о давлении НАТО и ЕС на Румынию

Шошоакэ написала письмо Путину о давлении НАТО и Евросоюза на Румынию

Лидер оппозиционной партии S.O.S Romania Диана Шошоакэ направила письмо президенту России Владимиру Путину и заявила о давлении НАТО и Евросоюза (ЕС). Об этом сообщает РИА Новости.

Она призвала Путина не принимать во внимание враждебные жесты, совершаемые нелегитимным руководством Румынии под эгидой НАТО и ЕС.

Она рассказала, что ее дважды незаконно отстранили от участия в выборах в Румынии. Также она выразила обеспокоенность тем, что ЕС и НАТО навязывают Румынии участие в конфликте.

«Мы будем бороться за суверенитет, мир и нормализацию отношений с Россией, несмотря на давление Евросоюза», — заключила Шошоакэ.

Ранее кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску обвинил Киев в разжигании конфликта. По его словам, действия украинских властей лишь разжигают конфликт, в результате чего граждане массово покидают страну.