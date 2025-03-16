Во Франции обвинили Макрона в желании развязать третью мировую войну

Филиппо обвинил Макрона в желании развязать третью мировую войну

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в желании развязать третью мировую войну. Об этом он написал в соцсети X.

Филиппо считает, что развязать новый мировой конфликт хочет Макрон и другие европейские лидеры, а не российский президент Владимир Путин. «Еще есть время остановить их: французы, проснитесь!» — призвал политик.

Ранее Макрон говорил, что Европа может разместить военный контингент на Украине без согласия России. По его словам, европейские страны планируют отправить по «несколько тысяч человек в ключевые районы, чтобы реализовывать программы подготовки и демонстрировать свою долгосрочную поддержку».

Перед этим французский лидер и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми потребовали от Кремля согласиться на условия перемирия, озвученные украинским главой Владимиром Зеленским.