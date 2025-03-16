Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:13, 16 марта 2025Россия

ВСУ атаковали российский регион

Гладков: Белгородскую область атаковал беспилотник ВСУ, пострадали два человека
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область с помощью беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что под удар попал частный дом в городе Губкин. В результате атаки пострадали женщина и семилетний ребенок — они получили осколочные ранения и были доставлены в больницу, сейчас им оказывают всю необходимую помощь.

Кроме того, из-за удара дрона в доме произошло возгорание, на месте происшествия работают пожарные, рассказал Гладков. Он добавил, что информация о последствиях уточняется.

    Обсудить
    Последние новости

    Вучич рассказал о последствиях акции протеста в Сербии

    ВСУ атаковали российский регион

    Китай подписал два торговых соглашения с Украиной

    В Британии сообщили об отсутствии у западных стран согласия в одном вопросе по Украине

    Раскрыты детали подготовки операции США против хуситов

    Россиян предупредили о популярной среди подростков опасной игре

    Макрон назвал подходящие для размещения западных войск города Украины

    Хуситы пообещали ответить на авиаудары США

    На Западе уличили премьера Британии в обмане Зеленского

    США прекратили финансирование «Радио Свобода»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше