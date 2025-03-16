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04:13, 16 марта 2025Россия

ВСУ сбросили взрывное устройство на дом в российском регионе

Гладков: В Белгородской области БПЛА сбросил взрывное устройство на частный дом
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили взрывное устройство на частный дом в белгородском селе Долгое. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В результате случившегося пострадала женщина, ее доставили в больницу с осколочными ранениями спины. После оказания медицинской помощи она была отправлена на амбулаторное лечение. Также, по данным губернатора, был поврежден жилой дом.

Ранее Гладков сообщил об ударе ВСУ по частному дому в городе Губкин. При атаке пострадали женщина и семилетний ребенок. Кроме того, из-за удара дрона в доме произошло возгорание.

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