ВСУ сбросили взрывное устройство на дом в российском регионе

Гладков: В Белгородской области БПЛА сбросил взрывное устройство на частный дом

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили взрывное устройство на частный дом в белгородском селе Долгое. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В результате случившегося пострадала женщина, ее доставили в больницу с осколочными ранениями спины. После оказания медицинской помощи она была отправлена на амбулаторное лечение. Также, по данным губернатора, был поврежден жилой дом.

Ранее Гладков сообщил об ударе ВСУ по частному дому в городе Губкин. При атаке пострадали женщина и семилетний ребенок. Кроме того, из-за удара дрона в доме произошло возгорание.