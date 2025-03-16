Захарова сравнила власти Великобритании с пиратами

Захарова назвала грабеж визитной карточкой британской короны

Грабеж является визитной карточкой британской короны и ее подданных. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале, комментируя призыв бывшего премьер-министра Великобритании Риши Сунака конфисковать российские активы, «пока еще не поздно».

Также Захарова сравнила предложение бывшего главы британского правительства с пиратством.

«Это одна из английских традиций, как чаепитие и скачки. Дело в том, что в Англии пиратство было легализовано. Пиратам запрещалось нападать на суда англичан, но при этом разрешалось грабить корабли конкурентов. Аморальная мораль», — написала Захарова.

Ранее депутаты нижней палаты французского парламента (Нацсобрания) приняли резолюцию об увеличении финансовой помощи Украине и изъятии замороженных российских активов в пользу Киева. За проголосовали в общей сложности 288 депутатов Нацсобрания, против — 54 парламентария.

