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18:30, 16 марта 2025Россия

Замминистра МЧС России прокомментировал сообщения о ДТП с его участием

Замминистра МЧС России Курынин опроверг информацию о ДТП с его участием
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Роман Курынин / РИА Новости

Замминистра МЧС России Роман Курынин опроверг информацию о ДТП с его участием. Об этом он рассказал «Газете.Ru».

«Нет. Это все неправда. Я не знаю, откуда информация», — прокомментировал он появившиеся в СМИ сообщения.

Ранее канал «112» со ссылкой на собственный источник сообщил, что Курынин попал в ДТП в Тульской области. По его данным, внедорожник, в котором находились министр и еще несколько человек, перевернулся.

Ранее сообщалось, что министр сельского хозяйства России Оксана Лут оказалась пассажиркой попавшего в ДТП у Красной площади Aurus. Она в аварии не пострадала и произошедшее не прокомментировала.

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