Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:52, 17 марта 2025Из жизни

62-летний мужчина стал стримером поневоле и обрел популярность

Пенсионер из Китая стал популярным стримером без его ведома
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Krakenimages.com / Shutterstock / Fotodom

62-летний житель Китая поневоле стал популярным стримером. Об этом сообщает South China Morning Post.

Пенсионер Фэн Дянь-у по прозвищу «Братец Минь» из города Цанчжоу на севере страны много лет жил один. Мужчина страдает от проблем с интеллектуальным развитием и речью, которые стали следствием драки в юности, когда он пытался защитить друга. Дянь-у выживает за счет соседей, которые дают ему еду и иногда деньги.

Его история привлекла внимание пользователей сети после появления видео, на котором он собирал капусту ночью. Поскольку ролик стал вирусным, соседи стали регулярно публиковать ролики про жизнь Дянь-у. Затем неизвестные решили воспользоваться его популярностью. Они без ведома Дянь-у установили во всех комнатах его дома камеры и непрерывно транслировали все происходящее с ним в интернет. Хотя он об этом не знал, деньги, которые приносила реклама, использовались для улучшения условий его жизни.

Материалы по теме:
«Я родилась на Марсе» Как подросток из российского села стал стримершей Дашей Корейкой и прославился, давая себя унижать
«Я родилась на Марсе»Как подросток из российского села стал стримершей Дашей Корейкой и прославился, давая себя унижать
3 сентября 2021
На темной стороне Рабство, пытки и смерть в прямом эфире — будни российских стримеров. Почему это смотрят миллионы?
На темной сторонеРабство, пытки и смерть в прямом эфире — будни российских стримеров. Почему это смотрят миллионы?
13 декабря 2020

После того как Дянь-у стал известен, его стали водить в ночные клубы и на косметические процедуры. При этом многие были обеспокоены тем, что мужчина не давал разрешения на съемки и не знает, что за ним постоянно наблюдают. В итоге стриминг-аккаунты были удалены. По утверждению соседей, в марте Дянь-у забрали к себе родственники.

В китайской прессе Дянь-у сравнивают с героем фильма «Шоу Трумана». По сюжету Труман, которого играет Джим Керри, случайно узнает, что он главный герой реалити-шоу, и вся его жизнь — постановка.

Ранее сообщалось, что в США детектив полиции Нью-Йорка из отдела по расследованию изнасилований тайно снялась в клипе с сексуальным содержанием. В музыкальном видео она предстает в образе стриптизерши, которая занимается сексом с рэпером.

    Обсудить
    Последние новости

    «Это похоже на звук ракеты». Против протестующих в Сербии могли применить звуковую пушку. Как это было?

    Раскрыта дата начала слушания по делу экс-замминистра обороны Иванова

    Доктор Мясников назвал жителей одной европейской страны «нацией абсолютно больных людей»

    Карпин рассказал о реакции Дзюбы на вызов в сборную России

    Меган Маркл в своем шоу посоветовала зрителям опасный рецепт соли для ванн

    Сестре жертвы теракта в «Крокусе» выдали 12 килограммов его останков и 300 тысяч рублей

    Десятки тысяч украинцев потеряли статус беженцев в Швейцарии

    В Кремле прокомментировали слова Макрона об отправке военных на Украину

    Россиянам подсказали способы бороться с укачиванием в транспорте

    На Западе предсказали Украине потерю Львова

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше