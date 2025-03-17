В России резко вырос ввоз китайских автомобилей

ФТС: Ввоз иномарок физическими лицами в Приморье вырос в 3,5 раза в 2025 году

В Приморском крае ввоз иностранных автомобилей в Россию физическими лицами с начала года вырос в 3,5 раза по сравнению с тем же периодом годом ранее. Об этом со ссылкой на Федеральную таможенную службу (ФТС) пишет РИА Новости.

В общей сложности россияне переместили через границу более трех тысяч машин. Сумма уплаченных таможенных сборов составила около 1,7 миллиарда рублей.

Как правило, физлица доставляют китайские автомобили, как новые, так и подержанные. Особой популярностью пользуются марки Changan, Chery, Geely, а также электрокары Lixiang и Zeekr. В прошлом году в автомобильных пунктах пропуска Приморья было оформлено более 17,7 тысячи транспортных средств для личного пользования, что в шесть раз больше, чем в 2023-м.

Ранее агентство «Автостат» сообщило, что на фоне повышения утилизационного сбора продажи китайских автомобилей на российском рынке в первые два месяца 2025 года упали на 17 процентов, до 91 тысячи единиц. Соответственно, доля китайских автомобилей на российском рынке стала на 5 процентных пунктов ниже (54,5 процента).