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20:56, 17 марта 2025Мир

Белый дом раскрыл одну из тем предстоящего разговора Путина и Трампа

Белый дом: Трамп в предстоящем разговоре с Путиным затронет тему Запорожской АЭС
Семен Александров (редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп в предстоящем разговоре с российским лидером Владимиром Путиным затронет вопрос Запорожской АЭС. Одну из тем разговора глав государства раскрыла пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, сообщает РИА Новости.

«Речь идет об электростанции на границе России и Украины, которая обсуждалась с украинской стороной, и теперь президент поднимет этот вопрос в разговоре с Путиным», — сказала она.

Ранее спецпосланник Трампа Стив Уиткофф заявил, что в рамках мирного урегулирования конфликта на Украине обсуждается в том числе договоренность по Черному морю и Запорожской АЭС. Он также отметил, что диалог президентов США и России является позитивным признаком.

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