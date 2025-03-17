В Ростове-на-Дону бездомный потратил больше миллиона рублей на алкоголь и женщин

В Ростове-на-Дону бездомный нашел на остановке паспорт незнакомого мужчины и сумел снять больше миллиона рублей с его счета. Об этом пишет KP.RU.

49-летний мужчина по имени Олег без определенного места жительства обнаружил на автобусной остановке забытую кем-то ветровку. В кармане вещи оказался паспорт на имя Валерия. Олег даже не пытался найти владельца: он отправился в отделение крупного банка и, представившись Валерием, успешно снял с чужого счета 200 тысяч рублей. Спустя непродолжительное время мужчина снял еще 945 тысяч. При этом, когда сотрудница банка в один из его визитов обратила внимание на разницу между фотографией и реальной внешностью клиента, «Валерий» ответил, что всему виной борода и опустившийся после инсульта глаз.

Получив доступ к деньгам, Олег начал кутить. Он переехал в отель, где тратил украденные средства на алкоголь и женщин по вызову. «Валерий» не скупился и на чаевые, одной из горничных дал 100 тысяч рублей, а таксисту — около 40 тысяч. По словам сотрудницы отеля, за несколько дней проживания мужчина потратил 544 тысячи рублей.

Когда деньги кончились, аферист в очередной раз отправился в банк, однако из-за подозрительных транзакций счета оказались заблокированы. Несмотря на это, мужчина решил испытать удачу и на следующий день пошел в другое отделение. К этому моменту выяснилось, что паспорт «Валерия» числится утерянным, а его настоящий владелец уже получил новый документ. Мужчину арестовали прямо в банке и заключили под стражу.

При этом настоящий владелец счета не понес убытков, поскольку его счета были застрахованы.

Ранее сообщалось, что американец украл личность коллеги, с которым в молодости продавал хот-доги, и прожил под ней 36 лет. Сам человек, у которого похитили личность, годами не мог доказать свою правоту и даже проходил принудительное лечение в психиатрической больнице.