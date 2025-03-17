Доктор Мясников опроверг популярное мнение о витаминах и фруктах

Мясников опроверг мнение, что во фруктах содержится больше всего витаминов

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников опроверг популярное мнение, согласно которому больше всего витаминов содержится во фруктах. На эту тему он высказался в своем Telegram-канале.

«Почему вы вообще решили, что фрукты — основной источник витаминов?» — задался вопросом медик. По словам Мясникова, фрукты действительно содержат витамины, например, витамин С, Е, В и фолиевую кислоту, однако почти всех этих веществ куда больше в орехах, бобовых и зелени.

Витаминами группы В более богаты мясо, птица и рыба, нежели фрукты, добавил доктор. «Витамин D — это морепродукты (помимо пребывания на солнышке). Витамин А — мясо, печень и другие субпродукты, молоко, яйца», — подчеркнул Мясников.

Чтобы обеспечить организм витаминами, важно полноценное и разнообразное питание, подчеркнул врач. «Прошлогодние яблоки тут ни при чем», — резюмировал он.

Ранее Мясников опроверг другой популярный стереотип о витаминах. Врач заявил, что продуктами можно восполнить дефицит витаминов.