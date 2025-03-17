Долю Сбера в группе компаний «Просвещение» выкупила госкорпорация

«Ведомости»: Долю Сбера в «Просвещении» выкупила госкорпорация ВЭБ.РФ

Госкорпорация ВЭБ.РФ договорилась со Сбером о покупке его 25-процентной доли в группе компаний «Просвещение». Об этом со ссылкой на источники сообщает газета «Ведомости».

В результате сделки пакет ВЭБа в «Просвещении» вырос до 50 процентов. Как отмечают близкие к сторонам сделки источники, сумма продажи может составлять 40–45 миллиардов рублей, предположил гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. По оценке инвестстратега УК «Арикапитал» Сергея Суверова, она могла обойтись в 50–75 миллиардов.

«Просвещение» — крупнейший представитель отрасли учебной литературы в стране. По данным за 2018 год группа занимала 42 процента рынка. В 2019 году компания консолидировала издателя «Бином» (три процента рынка), а в 2020-м — поглотила «Российский учебник» (30 процентов рынка по состоянию на 2018-й), после чего ФАС включила «Просвещение» в реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке.

По мнению аналитиков, Сбер мог выйти из проекта, так как у банка достаточно образовательных проектов. В то же время за счет цифровой составляющей бизнеса «Просвещения» ВЭБ может расширить присутствие на динамично развивающемся рынке EdTech, предположил Суверов.

В январе «Просвещение» обязали вернуть в бюджет два миллиарда незапланированного дохода. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что компания занимает доминирующее положение на рынке издания школьных учебников по русскому языку, истории и биологии. Пользуясь своей монополией, издательство повысило цены на ряд учебников сильнее, чем выросли расходы на производство и реализацию.