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10:17, 17 марта 2025Ценности

Джулия Фокс появилась на фестивале в оголяющем тело платье

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Джулия Фокс

Джулия Фокс. Фото: Nicola Gell / Getty Images

Американская актриса и модель итальянского происхождения Джулия Фокс появилась на кинофестивале SXSW в откровенном наряде. Соответствующие кадры публикует Page Six.

35-летняя знаменитость вышла в свет в оголяющем тело черном платье Bonnetje с многочисленными вырезами вдоль тела.

Помимо этого, она надела бежевые кружевные трусы с высокой посадкой, а в качестве обуви выбрала остроносые туфли в тон.
Образ артистки дополнили короткая стрижка пикси и мейкап.

Ранее в марте Джулия Фокс в прозрачном платье без нижнего белья пришла на афтепати «Оскара». Знаменитость предстала перед камерами на афтепати в облегающем прозрачном макси-платье бренда Dilara Findikoglu.

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