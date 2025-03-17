Германия передала Украине новый пакет военной помощи

ФРГ передала Украине бронемашины и беспилотники

Германия обновила перечень военной техники, переданной Вооруженным силам Украины (ВСУ). Полный список вооружений из пакета военной помощи опубликован на сайте правительства ФРГ.

В него вошли 24 бронемашины MRAP, одна ракета для IRIS-T SLM, 50 разведывательных беспилотников Vector, а также снаряды для танков Leopard 1 и БМП Marder, три ЗСУ Gepard, 10 тысяч боеприпасов для Gepard, пять тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм и две тысячи калибра 122 мм.

Кроме того, Киев получит 30 наземных беспилотников Gereon RCS, 30 систем обнаружения дронов, две бронемашины для разминирования Wisent 1 с запчастями, 100 переносных комплектов для разминирования H-PEMBS и два минных трала.

15 марта глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер допустил, что Берлин найдет способ поставлять оружие Киеву даже в случае объявления перемирия.