Глава Крыма заявил о готовности региона к отражению атак украинских диверсантов

Глава Крыма Аксёнов: Наши бойцы готовы к отражению атак украинских диверсантов

Крым готов к отражению атак украинских диверсантов. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов, передает РИА Новости.

По словам политика, на полуострове регулярно проводятся учения подразделений территориальной обороны «Барс-Крым» в условиях, которые приближены к боевым. Помимо этого, отрабатывается взаимодействие между подразделениями с военными и другими силовыми структурами.

«Мы знаем, на что способен враг, и готовы к любому развитию событий...», — отметил Аксёнов.

Ранее он рассказал, что бойцы батальона «Барс-Крым» необычным образом подбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам чиновника, беспилотник был выпущен по территории России ночью.