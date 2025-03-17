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06:11, 17 марта 2025Бывший СССР

Глава Крыма заявил о готовности региона к отражению атак украинских диверсантов

Глава Крыма Аксёнов: Наши бойцы готовы к отражению атак украинских диверсантов
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Сергей Аксенов

Сергей Аксенов. Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Крым готов к отражению атак украинских диверсантов. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов, передает РИА Новости.

По словам политика, на полуострове регулярно проводятся учения подразделений территориальной обороны «Барс-Крым» в условиях, которые приближены к боевым. Помимо этого, отрабатывается взаимодействие между подразделениями с военными и другими силовыми структурами.

«Мы знаем, на что способен враг, и готовы к любому развитию событий...», — отметил Аксёнов.

Ранее он рассказал, что бойцы батальона «Барс-Крым» необычным образом подбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам чиновника, беспилотник был выпущен по территории России ночью.

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