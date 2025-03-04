Глава Крыма рассказал о сбитом необычным образом украинском беспилотнике

Глава Крыма Аксенов: Бойцы батальона «Барс-Крым» подбили беспилотник ВСУ

Бойцы батальона «Барс-Крым» необычным образом подбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram.

По словам чиновника, беспилотник был выпущен по территории России ночью. Военнослужащие-резервисты заметили дрон и открыли по нему огонь из стрелкового оружия.

«Несмотря на сложные условия, [беспилотник] был сбит из стрелкового оружия. Это еще раз подтвердило высокую степень боеготовности и уровень выучки бойцов крымского ополчения», — рассказал Аксенов.

Чаще всего против дронов применяют системы противовоздушной обороны или радиоэлектронной борьбы. Уничтожить БПЛА из стрелкового оружия гораздо сложнее.

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