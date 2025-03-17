Глава нацразведки США высказалась о предстоящем разговоре Путина и Трампа

Глава нацразведки США Габбард: Разговор Путина и Трампа будет продуктивным

Разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, назначенный на 18 марта, будет продуктивным. Таким образом о предстоящей беседе высказалась директор национальной разведки США Тулси Габбард в интервью телеканалу NDTV.

«Я уверена, что в подходящее время у президента Трампа состоится очень продуктивный разговор с Путиным», — отметила глава нацразведки.

Габбард добавила, что в ходе беседы американский лидер «подтвердит его непоколебимую приверженность миру». По ее словам, урегулирование украинского конфликта является приоритетной задачей Трампа. Она подчеркнула, что американский лидер рассматривает конфликт «очень ясными глазами».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что новый разговор Путина и Трампа состоится 18 марта.