Гоар Аветисян опубликовала видео в облегающем платье с глубоким декольте

Визажист Гоар Аветисян показала видео в облегающем платье с глубоким декольте

Популярная визажистка Гоар Аветисян опубликовала видео в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 12,3 миллиона подписчиков.

31-летняя инфлюэнсерша показала ролик, в котором предстала перед камерой в черном облегающем платье с глубоким декольте и шлейфом.

Знаменитость сделала укладку на распущенных волосах и нанесла яркий мейкап в стиле смоки айс. На кадрах звезда расставляла букеты цветов в вазы. «Вчера я подумала: какой цветник у меня дома», — подписала она.

В феврале Гоар Аветисян показала внешность на школьном фото. Визажистка разместила снимки одноклассников и классной руководительницы из школьного альбома и запечатлела, как они изменились по прошествии времени.