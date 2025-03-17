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20:35, 17 марта 2025Ценности

Гоар Аветисян опубликовала видео в облегающем платье с глубоким декольте

Визажист Гоар Аветисян показала видео в облегающем платье с глубоким декольте
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @goar_avetisyan

Популярная визажистка Гоар Аветисян опубликовала видео в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 12,3 миллиона подписчиков.

31-летняя инфлюэнсерша показала ролик, в котором предстала перед камерой в черном облегающем платье с глубоким декольте и шлейфом.

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Знаменитость сделала укладку на распущенных волосах и нанесла яркий мейкап в стиле смоки айс. На кадрах звезда расставляла букеты цветов в вазы. «Вчера я подумала: какой цветник у меня дома», — подписала она.

В феврале Гоар Аветисян показала внешность на школьном фото. Визажистка разместила снимки одноклассников и классной руководительницы из школьного альбома и запечатлела, как они изменились по прошествии времени.

Вот это да!
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