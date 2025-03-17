Иран пригрозил США сокрушительным ответом

Командующий КСИР Салами: Угрозы США вызовут сокрушительную реакцию Ирана

Любое нападение на Иран встретит сокрушительный ответ. Об этом заявил главнокомандующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) генерал-майор Хоссейн Салами, сообщает Newsweek.

«Я предупреждаю всех врагов, что любая реализуемая угроза [в отношении Ирана] вызовет жесткую, решительную и сокрушительную реакцию», — отметил главнокомандующий.

Заявление Салами последовало за очередной эскалацией угроз США в адрес Ирана из-за обострения ситуации в Йемене.

15 марта президент США Дональд Трамп приказал Вооруженным силам страны начать боевые действия против хуситов, которые, по заявлениям Вашингтона, получают военную и финансовую поддержку Тегерана. 17 марта советник американского лидера по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Вашингтон может нанести удар по иранским объектам в Йемене.