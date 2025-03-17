Канье Уэста заметили с двойником жены на фоне слухов о проблемах в браке

Канье Уэста заметили с двойником жены Цензори на фоне слухов о проблемах в браке

Американского рэпера Канье Уэста заметили с двойником его жены Бьянки Цензори на фоне слухов о проблемах в браке. Снимки публикует Page Six.

Папарацци запечатлели музыканта вместе с девушкой, чье имя не раскрывается, в Лос-Анджелесе. На размещенных кадрах видно, что спутница Уэста была одета в черные лонгслив и легинсы, а ее волосы были собраны в гладкий пучок. Кроме того,на ней были черные кроссовками и очки.

Журналисты обратили внимание на сходство внешности и стиля попавшей в объектив папарацци неизвестной с Цензори. Сам Уэст никак не прокомментировал опубликованные снимки.

В феврале появились слухи, что Бьянка Цензори ушла от Канье Уэста после ее голого появления на «Грэмми». По словам источника, обе стороны обратились к адвокатам по разводу.