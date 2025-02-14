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00:47, 14 февраля 2025Культура

Бьянка Цензори ушла от Канье Уэста после ее голого появления на «Грэмми»

Канье Уэст и Бьянка Цензори расстались
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Daniel Cole / Reuters

Американский рэпер Канье Уэст и его жена Бьянка Цензори решили расстаться. Об этом сообщает портал TMZ.

По словам источника, обе стороны обратились к адвокатам по разводам. Разрыв отношений произошел сразу после скандального появления Канье и Бьянки на церемонии вручения премии «Грэмми». Сначала Цензори предстала перед камерами в длинной черной шубе, но Уэст принудил ее снять верхнюю одежду, в итоге в сети появились десятки снимков Цензори в прозрачном платье, которое демонстрировало ее обнаженное тело.

Позднее рэпер признал, что действительно властвует над женой. По его словам, их отношения — не «феминистическое дерьмо».

На прошлой неделе Уэст разродился сотней антисемитских и женоненавистнических высказываний в соцсетях. В частности, он объявил себя нацистом и восхвалял Адольфа Гитлера.

Ранее Цензори на фоне провокационных высказываний супруга написала пост в соцсети X, в котором попросила Бога смягчить сердце мужа и наполнить его мудростью и добротой. Она заявила, что безусловно любит мужа, несмотря на различия между ними, и попросила Всевышнего укрепить связь между ними и помочь ей стать источником терпения и поддержки.

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