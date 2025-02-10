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07:33, 10 февраля 2025Ценности

Жена Канье Уэста на фоне его провокационных постов попросила Бога смягчить сердце рэпера

Жена Канье Уэста Бьянка Цензори попросила Бога смягчить сердце рэпера
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: @bianca_censori

Жена рэпера Канье Уэста Бьянка Цензори на фоне провокационных высказываний супруга написала пост в соцсети X, в котором попросила Бога смягчить сердце мужа и наполнить его мудростью и добротой.

На прошлой неделе Канье Уэст написал более сотни постов, где называл себя нацистом, признавался в любви к Адольфу Гитлеру и недоверии к евреям, даже если они его друзья, и обвинял бизнесмена Илона Маска, что тот украл у него нацистское приветствие на инаугурации Дональда Трампа.

«Господи, я обращаю тебе мои молитвы о муже с любовью и заботой. Смягчи его сердце, направь его слова, наполни его мудростью и добротой. Защити его от бед и направь к пониманию и уважению всех людей», — написала Цензори.

Она заявила, что безусловно любит мужа, несмотря на различия между ними, и попросила Всевышнего укрепить связь между ними и помочь ей стать источником терпения и поддержки. Женщина также обратилась к Богу за благословлением для Израиля и всего еврейского народа.

Ранее Уэста раскритиковали за то, что его супруга появилась на красной дорожке «Грэмми» в прозрачном платье, которое демонстрировало ее обнаженное тело. Общественность предположила, что рэпер мог заставить жену оголиться перед публикой.

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