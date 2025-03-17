Конфликт соседей по СНТ в российском регионе закончился стрельбой

В Иркутской области конфликт соседей по СНТ закончился стрельбой

В Иркутской области конфликт соседей по садоводческому некоммерческому товариществу (СНТ) «Раздолье-2» закончился стрельбой. Об этом сообщает «КП-Иркутск».

По данным издания, двое мужчин повздорили в мессенджере и решили встретиться лично, однако это только усилило конфликт. В какой-то момент 52-летний житель достал пистолет и выстрелил несколько раз в сторону автомобиля Subaru Legacy, в котором находились 39-летний водитель и его 27-летний друг.

Тогда никто не пострадал, но через некоторое время мужчины вновь встретились и открыли огонь. В результате 27-летнего сибиряка ранили в спину. Сейчас пострадавший находится дома и каждый день ездит на перевязки. Стрелка задержали.

Ранее Московский областной суд приговорил четверых фигурантов дела о перестрелке с полицией на сроки до 14,5 года.