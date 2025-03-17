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11:44, 17 марта 2025Россия

«Кучу» ликвидированных в Курской области солдат ВСУ показали на видео

Множество тел ликвидированных в курском приграничье солдат ВСУ показали на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Military Theme Z

Ликвидированных в курском приграничье солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) показали на видео. Кадры, снятые на местах недавних боев, опубликовал Telegram-канал «Military Theme Z».

На кадрах видно большое число — «куча», по выражению автора канала — тел украинских солдат в различной степени разложения. Также на ролике можно заметить участок вскопанной земли, над которым воткнута ветка с куском желтой ленты. Вероятно, это могила одного из украинских солдат.

Где именно было сняло видео, не уточняется.

17 марта был назван последний населенный пункт, остающийся под контролем ВСУ в Курской области. Речь идет о селе Горналь. До росийско-украинской границы российским войскам остается пройти около полутора километров.

ЖЗЛ
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