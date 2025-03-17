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08:46, 17 марта 2025Экономика

Мировой оборот оружия достиг пика со времен холодной войны

ЦАМТО: Мировой оборот оружия достиг в 2024 году максимума с конца холодной войны
Дмитрий Воронин

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Объем мирового оборота оружия оказался в 2024 году максимальным со времени окончания холодной войны (как правило, речь идет о 1991 годе), следует из материалов Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО).

Пиковый показатель достиг 111,615 миллиарда текущих долларов, что, по словам специалистов, означает расчет «по курсу американской валюты на момент заключения того или иного контракта в ценах соответствующего года». Для сравнения, с 2021 по 2023 годы он составил 82,942, 106,185 и 96,889 миллиарда долларов соответственно.

В топ-3 рейтинга, в котором учтены только коммерческие контракты на поставку вооружения и военной техники за рубеж, без учета безвозмездной военной помощи Украине, вошли США с 42,329 миллиарда долларов, а также Россия – 13,75 миллиарда и Франция – 7,698 миллиарда. Китай в списке оказался только на 10-м месте (3,216 миллиарда долларов).

Нынешние значения мирового оружейного рынка в ЦАМТО, в частности, связали с тем, что на фоне украинского конфликта страны «коллективного Запада» избавились в рамках поставок Киеву от устаревших систем вооружений и «приступили к масштабным закупкам современных и более дорогостоящих видов оружия». «Основным бенефициаром и выгодоприобретателем в данной ситуации» эксперты назвали США.

Ранее стало известно, что в 2020-2024 годах импорт оружия в Европу вырос на 155 процентов, а Украина стала одним из крупнейших получателей на этом рынке, импортировав почти каждую десятую его единицу (8,8 процента). По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), американские оружейные компании в эти годы увеличили свою долю мирового экспорта вооружений до 43 процентов, тогда как в предыдущую пятилетку речь шла о 35 процентах.

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