Европа резко закупилась импортным оружием

Reuters: Импорт оружия в Европу вырос на 155 процентов

В 2020-2024 годы импорт оружия в Европу вырос на 155 процентов, а Украина стала одним из его крупнейших покупателей. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI).

В свою очередь оружейные компании из США увеличили долю мирового экспорта вооружений до 43 процентов. До этого, в 2015-2019 годы, речь шла о 35 процентах. На Европу за последние четыре года пришлось 28 процентов мирового импорта вооружений, хотя в период 2015–2019 годов этот показатель составлял 11 процентов. Что касается Украины, то в ее случае речь идет о 8,8 процента мирового импорта вооружений в 2020–2024 годах.

При этом экспорт российского оружия сократился до 7,8 процента, хотя в предыдущий четырехлетний период речь шла о 21 проценте. Падение показателей объясняют международными санкциями и выросшим внутренним спросом.

Ранее странам Европы посоветовали пересмотреть их отношение к закупкам американских вооружений в связи с той внешней политикой, которую проводит Вашингтон. Эксперты напоминают, что Белый дом может в любой момент остановить поставки. Например, если Дании придется защищать Гренландию от попыток США захватить остров, то с использованием американского оружия могут возникнуть проблемы.