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16:49, 17 марта 2025Экономика

Москвичек призвали не ходить на каблуках

МЧС: Во время гололеда не следует ходить на каблуках
Мария Черкасова

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В МЧС России напомнили москвичам о правилах безопасности в гололед. Информация появилась в Telegram-канале «МЧС Москва».

Обувь должна быть нескользящей, от каблуков лучше отказаться. Перед выходом на проезжую часть следует убедиться, что поблизости нет транспорта. Дорогу нужно переходить внимательно.

В гололед лучше передвигаться осторожно, не торопиться. Не следует ходить под крышами домов и вблизи шатких конструкций. За рулем необходимо соблюдать дистанцию и скоростной режим, не совершать резких маневров.

Ранее москвичам посоветовали воздержаться от поездок на личном транспорте из-за непогоды. В понедельник, 17 марта, в Москве возобновились снегопады. Возможно образование гололеда. Опасные погодные условия могут привести к локальным проблемам на дорогах, предупредили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

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