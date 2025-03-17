Москвичей предупредили о снеге и гололедице

Дептранс Москвы рекомендовал пересесть на общественный транспорт из-за гололеда

Москвичам советуют воздержаться от поездок на личном транспорте из-за непогоды. С такой рекомендацией выступил столичный дептранс, говорится в Telegram-канале ведомства со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

В понедельник, 17 марта, в Москве возобновились снегопады. Температура опустится не сильно и будет держаться чуть ниже нулевой отметки. На фоне этого в городе возможно образование гололеда. Опасные погодные условия, как ожидается, приведут к локальным проблемам на дорогах. По прогнозам Дептранса, во второй половине дня движение будет затруднено на внутренней стороне МКАД в районе Варшавского шоссе, на внешней стороне ТТК от Рижской до Савеловской эстакады и на Садовом кольце в районе Таганской площади.

В связи с этим столичным жителям советуют пересесть на общественный транспорт, лучшим решением будет воспользоваться метрополитеном. Однако, если поездок на авто не избежать, стоит отложить их до 7 часов вечера. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию, отказаться от резких маневров, в особенности вблизи пешеходных переходов, на подъемах и спусках с мостов и эстакад.

Ранее жителей мегаполиса предупредили о ночных заморозках в начале недели. Холоднее всего окажется ночь на вторник, 18 марта, когда столбики термометров опустятся до минус 6-8 градусов, а в области — до минус 12. Такая погода тем не менее считается нормой для марта.