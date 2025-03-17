Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:50, 17 марта 2025Экономика

Москвичей предупредили о снеге и гололедице

Дептранс Москвы рекомендовал пересесть на общественный транспорт из-за гололеда
Виктория Клабукова

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Москвичам советуют воздержаться от поездок на личном транспорте из-за непогоды. С такой рекомендацией выступил столичный дептранс, говорится в Telegram-канале ведомства со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

В понедельник, 17 марта, в Москве возобновились снегопады. Температура опустится не сильно и будет держаться чуть ниже нулевой отметки. На фоне этого в городе возможно образование гололеда. Опасные погодные условия, как ожидается, приведут к локальным проблемам на дорогах. По прогнозам Дептранса, во второй половине дня движение будет затруднено на внутренней стороне МКАД в районе Варшавского шоссе, на внешней стороне ТТК от Рижской до Савеловской эстакады и на Садовом кольце в районе Таганской площади.

В связи с этим столичным жителям советуют пересесть на общественный транспорт, лучшим решением будет воспользоваться метрополитеном. Однако, если поездок на авто не избежать, стоит отложить их до 7 часов вечера. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию, отказаться от резких маневров, в особенности вблизи пешеходных переходов, на подъемах и спусках с мостов и эстакад.

Ранее жителей мегаполиса предупредили о ночных заморозках в начале недели. Холоднее всего окажется ночь на вторник, 18 марта, когда столбики термометров опустятся до минус 6-8 градусов, а в области — до минус 12. Такая погода тем не менее считается нормой для марта.

    Обсудить
    Последние новости

    Российские военные сообщили об ожесточенных боях у «дороги смерти» в Курской области. Что об этом известно?

    Российские войска ударили по центру подготовки специалистов БПЛА

    Армия России заняла населенный пункт в Запорожской области

    Вошедшего в Курскую область наемника из Грузии заочно осудили

    Сотрудниц российского университета осудили за незаконную легализацию мигрантов

    В России рассказали об ожиданиях от разговора Путина и Трампа

    Сибига назвал три красные линии Киева на переговорах

    На «Госуслугах» появилась новая возможность

    В Киеве назвали возможную сторону для контроля режима прекращения огня

    В России оценили отступление ВСУ из Суджи как элемент сделки с США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше