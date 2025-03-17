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15:53, 17 марта 2025Россия

Москвичка пожаловалась на кусок металла в бутерброде из «ВкусВилла»

Жительница Москвы нашла проволоку в бутерброде из «ВкусВилла»
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Suea Sivilaisith / Unsplash

Жительница Москвы пожаловалась на металлическую проволоку в бутерброде, купленном во «ВкусВилле». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Открываю один из заказов и внутри завтрака нахожу проволоку. Повезло, что сильных повреждений рта не произошло, проволока скользнула по зубам. Лично у меня такое впервые. Этот сэндвич стоит 300 рублей, и за эти деньги разводить скандал — глупость, но самое важное, что могли или могут пострадать люди», — рассказала она.

В техподдержке покупательнице предложили вернуть деньги за бутерброд с куском металла.

До этого жительница столицы поранила язык стеклом, найденным в овсяной каше из «ВкусВилла». Отмечается, что пострадавшая купила овсяные хлопья и принесла домой. Она сварила из них кашу, стала есть и почувствовала во рту что-то острое. Оказалось, что она порезала язык осколком стекла.

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