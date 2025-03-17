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02:37, 17 марта 2025Интернет и СМИ

Мессенджеру Telegram предрекли миллионные штрафы

РКН: Telegram могут оштрафовать на ₽4 млн за отказ удалить запрещенные стикеры
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Штраф до четырех миллионов рублей грозит мессенджеру Telegram в случае, если он откажется удалять запрещенные наборы стикеров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роскомнадзор (РКН).

Уточняется, что за неудаление противоправной информации предусмотрена административная ответственность по статье 13.41 КоАП России. Сумма штрафа для юридических лиц составляет до четырех миллионов рублей. Роскомнадзор неоднократно привлекал мессенджер Telegram к ответственности по этой статье.

По данным ведомства, общая сумма штрафов, наложенных на компанию, составляет 94,5 миллиона рублей, отметили в РКН.

Ранее Зуевский районный суд Кировской области запретил распространение двух наборов стикеров с нацистскими изображениями в мессенджере Telegram.

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