Мужчина ночью проник в чужой дом и начал массировать ноги незнакомой спящей женщине

Житель США проник в дом и стал массировать ноги спящей незнакомке

В США мужчина проник ночью в чужой дом и стал трогать спящую женщину. Об этом пишет Fox 13 News.

Жительница города Пальметто, штат Флорида, 2 марта проснулась около пяти утра из-за того, что незнакомый мужчина начал массировать ее ногу. Женщина закричала от ужаса, разбудив бойфренда, который спал в той же постели. Неизвестный взломщик испугался, сбежал по лестнице и выскочил на улицу. Пострадавшая выбежала следом, села в машину и стала преследовать мужчину, но тот сумел улизнуть.

Женщина сообщила о произошедшем в полицию, а также выложила в соцсети кадры с камер видеонаблюдения возле дома. На них было хорошо видно лицо преступника, который проник к ней в спальню. Мужчину узнал владелец ресторана Ferraro’s Italian Grille. Это оказался работающий у него посудомойщик — 26-летний Роджер Айван Лопес Гомес. Он оповестил об этом правоохранителей.

После задержания Гомес все отрицал, утверждая, что в ту ночь был дома. Однако позже во всем сознался и рассказал, что в ту ночь был пьян, потянул ручку двери случайного дома, а она оказалась открыта. Гомес не смог объяснить, почему он решил пробраться в чужое жилье и зачем трогал незнакомку в постели.

Сейчас Гомес находится под стражей.

Ранее сообщалось, что в США мужчина зашел в чужой гостиничный номер и лег в постель к паре. Преступника спугнуло пробуждение женщины. Он убежал, но оставил в номере кепку.

