На «Госуслугах» появилась новая возможность

На портале «Госуслуги» появился черновик заявления на поступление в 1 класс

На портале «Госуслуги» появился черновик заявления на поступление в 1 класс. О новой возможности для россиян рассказало Минцифры в Telegram.

Сообщается, что благодаря новой функции родители дошкольника могут устроить его в школу, которая их интересует. Пользователям необходимо будет заполнить черновик заявления и нажать кнопку «Отправить» в день, когда начнется приемная кампания.

После того, как родитель заполнит черновик заявления, появится таймер обратного отсчета до начала периода поступления. «Он подскажет, через какое время можно подать заявление. За день до старта приёмной кампании "Госуслуги" пришлют дополнительное напоминание», — рассказали в Минцифры.

В ведомстве подчеркнули, что во время записи школы учитывают, когда именно родители подали заявки. Уточняется, что первыми зачисляют тех, кто раньше подал заявление.