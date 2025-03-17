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16:04, 17 марта 2025Бывший СССР

На Украине рассказали об очень тяжелом отступлении ВСУ из Курской области

Журналист Бутусов заявил, что десятки солдат ВСУ попали в плен в Курской области
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Отступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Курской области осуществляется в очень тяжелых условиях и сопровождается высокими потерями, а также пленением десятков украинских солдат. Об этом в интервью для Youtube-канала издания «Украинской правде» рассказал журналист Юрий Бутусов.

«Отход осуществляется тяжело, противник наседает (...). Понесены значительные потери, много пропавших без вести. Противнику удалось захватить в плен несколько десятков наших военнослужащих», — заявил журналист.

Он добавил, что стремительное наступление российских войск в Курской области застало врасплох украинское командование, которое оказалось неспособно провести организованное отступление войск на украинскую территорию.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров назвал поражения ВСУ на оккупированных территориях Курской области «плановой передислокацией». По его словам, украинские войска продолжают вести «активные оборонительные действия» на оккупированных территориях и пытаются сдержать продвижение ВС России в Сумской области.

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