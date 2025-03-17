Меркурис: Переброска бригад из Курской области была крайне странным решением ВСУ

Переброска бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Курской области была крайне странным решением украинского командования. На это указал британский аналитик Александр Меркурис в интервью «Ленте.ру».

«Недавно украинцы перебросили две бригады из Курской области в район Красноармейска (Покровска). Это было крайне странное решение в свете скорого российского наступления», — отметил он.

По его словам, это могло помочь российским войскам добиться прорыва в Курской области, который стал самым драматичным сражением, которое произошло за все время конфликта.

Ранее аналитик заявил, что предложение США о прекращении огня вызывает у российской стороны обоснованные опасения. Он напомнил, что договоренности были сорваны уже два раза — сначала Минские соглашения, затем Стамбульская сделка в апреле 2022 года.