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17:18, 17 марта 2025Силовые структуры

Наемника из Грузии осудят в России за боевые действия на стороне Украины

В ДНР осудят гражданина Грузии Саглиани за наемничество
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Донецкой народной республике (ДНР) суд рассмотрит дело в отношении 33-летнего наемника из Грузии Гиа Саглиани. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре ДНР.

Ему заочно предъявлено обвинение по статье 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») УК РФ.

По данным следствия, с марта 2022 года по январь 2025 года Саглиани находился на территорию Украины, где добровольно вступил в ряды «Грузинского национального легиона» (признан в России террористическим и запрещен). Его обеспечили личным оружием, боеприпасами, специальным снаряжением и обмундированием. После этого он принимал участие в боевых действиях на стороне Украины против военнослужащих ДНР и Вооруженных сил России. За это он получил вознаграждение в размере более 5,5 миллиона рублей.

Саглиани объявлен в международный розыск. Он заочно арестован. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что наемника из Грузии заочно осудили за участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

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