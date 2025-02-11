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15:55, 11 февраля 2025Силовые структуры

Наемника из Великобритании осудят в России за боевые действия на стороне Украины

В ДНР осудят гражданина Великобритании Гаррета за наемничество
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Донецкой народной республике (ДНР) суд рассмотрит дело в отношении 40-летнего наемника из Великобритании Кристофера Гаррета. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре ДНР.

Ему заочно предъявлено обвинение по статье 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») УК РФ.

По данным следствия, в период с января 2015 года по декабрь 2017 года Гаррет прибыл на территорию Украины, где добровольно вступил в батальон «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Его обеспечили личным оружием, боеприпасами, специальным снаряжением и обмундированием. После этого он принимал участие в боевых действиях на стороне Украины.

В 2017 году Гаррет вернулся на родину, а затем, в феврале 2022 года, он повторно приехал на Украину, где вступил в состав Интернационального легиона и принимал участие в боях по ноябрь 2024 года в различных точках боевого соприкосновения. За что получил вознаграждение, эквивалентное более 3,5 миллиона рублей.

Гаррет объявлен в международный розыск. Он заочно арестован.

Ранее сообщалось, что в России заочно осудили к 13 годам и 9 месяцам колонии латвийского наемника ВСУ.

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