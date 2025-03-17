Наемника из Великобритании осудят в России за боевые действия на стороне Украины

В ДНР заочно осудят гражданина Великобритании Оуэна Гуда за наемничество

В Донецкой народной республике (ДНР) суд рассмотрит дело в отношении 28-летнего наемника из Великобритании Фрайзера Оуэна Гуда. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре ДНР.

Ему заочно предъявлено обвинение по статье 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») УК РФ.

По данным следствия, с марта 2022 года по январь 2025 года Гуд прибыл на территорию Украины, где добровольно вступил в ряды «Интернационального легиона». Он прошел военную подготовку, и его обеспечили личным оружием, боеприпасами, специальным снаряжением и обмундированием.

Позже он перешел в состав 59-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины, где принимал участие в боевых действиях против военнослужащих ДНР и Вооруженных сил России. За это он получил вознаграждение в размере более 2,8 миллиона рублей.

Гуд объявлен в международный розыск. Он заочно арестован. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что вошедшего в Курскую область наемника из Грузии заочно осудили.