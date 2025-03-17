Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:04, 17 марта 2025Силовые структуры

Вошедшего в Курскую область наемника из Грузии заочно осудили

Суд заочно приговорил к 25 годам наемника из Грузии, вошедшего в Курскую область
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал Следома

2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил к 25 годам лишения свободы 36-летнего гражданина Грузии Георгия Кесарели (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который незаконно пересек государственную границу России и вошел в Курскую область. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Мужчина признан виновным по части 3 статьи 359 («Наемничество») и статье 205 («Совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий») УК РФ.

Как установил суд, в 2024 году Кесарели добровольно вступил в «Кавказский легион» (внесен в список террористических и экстремистских организаций Росфинмониторинга) для участия в боевых действиях против Вооруженных сил России. В августе 2024 года он в составе вооруженного формирования незаконно вторгся на территорию Курской области, где запугивал мирных граждан, обстреливал сотрудников правоохранительных органов, жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. За свою наемническую деятельность он ежемесячно получал от властей Украины не менее тысячи долларов.

Суд заочно приговорил его к 25 годам колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме.

Ранее сообщалось, что наемника из Грузии заочно осудили за участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины.

    Обсудить
    Последние новости

    Российские военные сообщили об ожесточенных боях у «дороги смерти» в Курской области. Что об этом известно?

    Несовершеннолетняя россиянка с инвалидностью забеременела и пожаловалась на изнасилования

    В Турции прокомментировали слухи об отправке войск на Украину

    Суд изъял в доход России акции крупного производителя свинца

    Украинский дрон сбит в небе над Россией

    В российском городе мать опоила сына уксусом из мести к его отцу и получила 12 лет

    Названо самое востребованное оружие в мире

    Трамп отправил в тюрьмы Сальвадора сотни членов банд

    Стало известно о планах США перебросить военную технику в Армению

    В России участника СВО похоронят через 1,5 года после смерти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше