Вошедшего в Курскую область наемника из Грузии заочно осудили

Суд заочно приговорил к 25 годам наемника из Грузии, вошедшего в Курскую область

2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил к 25 годам лишения свободы 36-летнего гражданина Грузии Георгия Кесарели (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который незаконно пересек государственную границу России и вошел в Курскую область. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Мужчина признан виновным по части 3 статьи 359 («Наемничество») и статье 205 («Совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий») УК РФ.

Как установил суд, в 2024 году Кесарели добровольно вступил в «Кавказский легион» (внесен в список террористических и экстремистских организаций Росфинмониторинга) для участия в боевых действиях против Вооруженных сил России. В августе 2024 года он в составе вооруженного формирования незаконно вторгся на территорию Курской области, где запугивал мирных граждан, обстреливал сотрудников правоохранительных органов, жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. За свою наемническую деятельность он ежемесячно получал от властей Украины не менее тысячи долларов.

Суд заочно приговорил его к 25 годам колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме.

Ранее сообщалось, что наемника из Грузии заочно осудили за участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины.

