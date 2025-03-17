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15:32, 17 марта 2025Интернет и СМИ

НАТО предрекли одно военное изменение из-за «Орешника»

FP: НАТО придется разместить самолеты по всей Европе из-за «Орешника»
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: function.mil.ru

НАТО следует рассредоточить свои авиабазы по всей Европе, чтобы защититься от действия российских баллистических ракет средней дальности «Орешник». Об одном из возможных военных изменений для альянса пишет журнал Foreign Policy, базирующийся в США.

Издание предрекло, что через 10 или 20 лет российскую армию могут перевооружить таким образом, что баллистические ракеты будут составлять большую часть военного ракетного арсенала.

По мнению журнала, альянсу следует готовиться к этому уже сейчас, сделав свои крупные авиабазы менее выгодными мишенями для «Орешника». «Этого можно достичь, разместив самолеты в отдаленных местах — на небольших взлетно-посадочных полосах и автомагистралях по всей Европе», — говорится в статье.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник оценил перспективы использования «Орешника». Он заявил, что ракетный комплекс может использоваться где и когда угодно.

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