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16:32, 17 марта 2025Наука и техника

Названа причина массовых вымираний на Земле

MNRAS: Взрывы звезд могли быть причиной вымираний на Земле
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: NASA Goddard Space Flight Center / Wikimedia

Вспышки сверхновых рядом с Солнечной системой могли стать причиной как минимум двух крупных вымираний в истории Земли. Исследование астрофизиков из Университета Аликанте показало, что взрывы массивных звезд совпадают по времени с катастрофами, произошедшими 445 и 372 миллиона лет назад. Результаты опубликованы в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Ученые проанализировали данные о звездах типа OB в нашей галактике — именно они завершают жизнь мощными взрывами. Оказалось, что частота вспышек сверхновых в радиусе 65 световых лет от Земли соответствует тем периодам, когда планета переживала массовые вымирания. Оба этих события сопровождались разрушением озонового слоя, что могло быть вызвано мощным потоком радиации после взрыва сверхновой.

По расчетам ученых, за последний миллиард лет рядом с Землей могло произойти около 2-3 таких взрывов. Их последствия были бы губительны для живых организмов: ослабленный озоновый слой пропускал бы опасное ультрафиолетовое излучение, приводящее к мутациям и изменениям в экосистемах.

На данный момент Солнечная система находится в относительной безопасности. Хотя звезды Антарес и Бетельгейзе готовятся к взрыву, они расположены слишком далеко, чтобы нанести вред Земле.

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