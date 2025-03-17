Названы частые причины для отказа россиянам в кредите

«Кредитный помощник»: 25 % россиян не получат заем из-за статуса в истории

Каждый четвертый россиянин (25 процентов) не смог получить заем из-за некорректного статуса в кредитной истории. Частые причины отказа в кредите назвали аналитики сервиса «Кредитный помощник», их слова приводит газета «Известия».

По словам экспертов, самой распространенной причиной, по которой клиенты не смогли получить заем, — некорректный статус. Реже (21 процент) проблемой становится некорректная долговая нагрузка, когда в истории остаются платежи по закрытым кредитам или когда указывается ошибочно больший размер ежемесячного платежа. Банки в таком случае неверно рассчитывают нагрузку заемщика и отказывают в услуге.

Также среди популярных причин отказа назвали ошибочные просрочки (15 процентов) и неверный остаток долга (14 процентов). Каждый десятый клиент (11 процентов) не может взять кредит из-за действий злоумышленников или займов третьих лиц. По словам экспертов, такие ошибки могут возникать из-за мошеннических операций, путаницы в данных из-за совпадения ФИО или технических сбоев.

«Россияне часто сталкиваются с отказом не из-за реальных проблем в кредитной истории, а во многих случаях из-за технических ошибок. Например, отображение закрытого кредита как активного или разночтения по статусам в бюро кредитных историй происходят из-за системных обновлений формата передачи данных или других технических сбоев», — пояснил операционный директор сервиса Дмитрий Михайлов.

Как ранее заявили аналитики «Эксперт РА», необеспеченная розница станет единственным видом кредитования, который в 2025 году сократится в России. На фоне ужесточения макропруденциального регулирования портфель таких кредитов снизится на пять процентов. В то же время на рынке будут активнее предлагать залоговые кредиты или сервисы оплаты покупок частями (BNPL-сервисы — buy now, pay later), которые сейчас развивают маркетплейсы.